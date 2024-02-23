《經濟通通訊社２３日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至２０２３年１２月３１日止全年純利４﹒１６億元（人民幣．下同），按年升１﹒３１倍；每
股基本盈利２﹒４４元。
期內收入２６﹒５４億元，升２４﹒６％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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23/02/2024 17:58
《神州民企》昊海生物科技（０６８２６）去年純利升１﹒３１倍
《經濟通通訊社２３日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至２０２３年１２月３１日止全年純利４﹒１６億元（人民幣．下同），按年升１﹒３１倍；每
股基本盈利２﹒４４元。
期內收入２６﹒５４億元，升２４﹒６％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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