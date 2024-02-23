《經濟通通訊社２３日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截

至２０２３年１２月３１日止全年純利４﹒１６億元（人民幣．下同），按年升１﹒３１倍；每

股基本盈利２﹒４４元。

期內收入２６﹒５４億元，升２４﹒６％。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

