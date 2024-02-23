《經濟通通訊社２３日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利３１﹒０６億元（人民幣．下同），按年升２１﹒５％，每
股基本盈利２﹒１９元。
期內收入２１６﹒１３億元，升１９﹒８５％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
23/02/2024 17:44
《國企紅籌》時代電氣（０３８９８）去年純利升２１﹒５％
《經濟通通訊社２３日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利３１﹒０６億元（人民幣．下同），按年升２１﹒５％，每
股基本盈利２﹒１９元。
期內收入２１６﹒１３億元，升１９﹒８５％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
上一篇新聞︰23/02/2024 17:48 《駐京專電》中證監：出現暴力抗法，調查手段技術急需迭代更新
23/02/2024 18:07 【內房困局】廣東１２城提出１６８個地產融資項目，涉１３１４億
23/02/2024 17:58 《神州民企》昊海生物科技（０６８２６）去年純利升１﹒３１倍
23/02/2024 17:52 《駐京專電》中證監：加大打擊上市公司欺詐發行、財務造假等行為
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰