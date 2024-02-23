《經濟通通訊社２３日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至

２０２３年１２月３１日止全年純利３１﹒０６億元（人民幣．下同），按年升２１﹒５％，每

股基本盈利２﹒１９元。

期內收入２１６﹒１３億元，升１９﹒８５％。（ｒｈ）



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