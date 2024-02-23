  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/02/2024 17:44

《國企紅籌》時代電氣（０３８９８）去年純利升２１﹒５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利３１﹒０６億元（人民幣．下同），按年升２１﹒５％，每
股基本盈利２﹒１９元。
　　期內收入２１６﹒１３億元，升１９﹒８５％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/02/2024 17:48  《駐京專電》中證監：出現暴力抗法，調查手段技術急需迭代更新

其他AH股新聞
More

23/02/2024 18:07  【內房困局】廣東１２城提出１６８個地產融資項目，涉１３１４億

23/02/2024 17:58  《神州民企》昊海生物科技（０６８２６）去年純利升１﹒３１倍

23/02/2024 17:52  《駐京專電》中證監：加大打擊上市公司欺詐發行、財務造假等行為

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索主新主頁！輕鬆探索精選資訊！

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金