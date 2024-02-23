《經濟通通訊社２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同剛果（布）總統薩蘇就中剛建交６０周年互致賀電

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２月２２日，國家主席習近平同剛果（布）總統薩蘇互致賀電，慶祝兩國建交６０周年。習近平

稱高度重視中剛關係發展，願同薩蘇總統一道努力，以兩國建交６０周年為新起點，不斷豐富中

剛全面戰略合作夥伴關係內涵，攜手構建高水平中非命運共同體。



證監會：不干預正常市場交易

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近日，有外媒報道監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票等。對此，證監會

新聞發言人表示，監管部門對於正常的市場交易不干預。滬深證券交易所近日依規對個別機構的

異常交易行為採取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。



商務部預計一季度消費市場將平穩增長

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商務部新聞發言人何亞東２月２２日在商務部例行新聞發布會上表示，今年春節長假期間，消費

市場年味濃、活力足、人氣旺，銷售較快增長，實現良好開局，預計一季度消費市場將呈現平穩

增長態勢。





《上海證券報》



證監會回應「禁止機構做空Ａ股」：正常交易不干預，擾亂市場堅決打擊

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中國證監會以新聞發言人回應了監管限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機

構通過股指期貨做空Ａ股等外媒報道。發言人稱，監管部門對於正常的市場交易不干預，同時將

依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行為。



證監會連開６張罰單 劍指內幕交易、操縱市場

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２月２２日晚間，中國證監會披露６張罰單，劍指內幕交易、操縱市場等違法行為。６張罰單共

指向１１人，其中５人因內幕交易恆逸石化被罰，６人因操縱證券市場被罰。



「用工圖」看各地千方百計助企穩崗促就業

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今年以來，各地通過拓寬就業渠道、發放穩崗補貼等舉措，全力推動就業實現「開門穩」。





《證券時報》



證監會：正常市場交易不干預，違法違規堅決打擊

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針對有外媒報道監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機構通過股指

期貨做空Ａ股等情況，證監會新聞發言人表示，對於正常的市場交易不干預，對於擾亂市場交易

秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。



證監會連發六罰單，一人因操縱市場被罰沒超８０００萬

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２月２２日，中國證監會發布了六份行政處罰書，涉及內幕交易、操縱市場等違法違規行為。５

人因內幕交易恒逸石化被懲處。６人因操縱市場領了罰單，張順平因使用證券賬戶組操縱１１只

股票被罰最重，罰沒８３４０萬元。



商務部預計一季度消費市場將呈現平穩增長態勢

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商務部新聞發言人何亞東透露，在新春消費旺季和各項政策措施帶動下，預計一季度消費市場將

呈現平穩增長態勢。（ｒｙ）

