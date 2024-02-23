《神州經脈》龍年首周，滬深股市在監管連續維穩呵護下告捷。滬綜指今日（２３日）收升

０﹒５５％，八連升累漲１１％，收報３００４﹒８８點，是去年１２月１２日以來重上三千，

本周滬綜指累升４﹒８％。深證成指、創業板指今日分別收升０﹒２８％和０﹒０２％。

交投活躍，兩市全日成交９２１９億元（人民幣．下同），按日大增１２％。外資今日通過

陸股通淨流出９２４３萬元，結束連續兩個交易日流入，不過，龍年首周外資仍錄得流入近

１０７億元。

美國製造業和勞動力市場數據強勁，且聯儲局官員表態提防過度降息的風險，帶動隔夜美元

指數反彈收復盤中失地，人民幣承壓。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒１９８４，較上個交易日４時３０分收盤價跌１２５點子，止兩連升，創去年１１月１７日

以來逾三個月新低，全日在７﹒１８８８至７﹒１９９２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０６４，較上個交易日跌４６點子，止兩連升，上個交

易日報７﹒１０１８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院近日批准增加陝西省西安市、山東省青島市為內地赴港澳「個人遊」城市。國家出

入境管理局決定自２０２４年３月６日起，在西安市、青島市為符合條件人員簽發往來港澳「個

人旅遊簽注」。「個人旅遊簽注」包括：赴香港３個月一次簽注、３個月二次簽注、１年一次簽

注、１年二次簽注；赴澳門３個月一次簽注、１年一次簽注。簽注持有人每次可以在香港或者澳

門逗留不超過７天。



２﹒ 內地１月７０個大中城市房價指數按月連跌７個月，但跌幅收窄。《路透》根據國家統計

局公布數據測算，１月７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年下跌０﹒７％，為１０個月最

大跌幅；按月亦跌０﹒３％，連跌７個月，跌幅較去年１２月收窄０﹒１個百分點。經測算，１

月７０個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有１１個，去年１２月有７個；持平３個，

１２月有１個；下跌５６個，１２月有６２個。



３﹒ 就外媒報道監管部門限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機構通過股

指期貨做空Ａ股，中國證監會昨傍晚發布答記者問稱，股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。

監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易

秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。中證監同時一次性公布６份行政處罰書，涉及內

幕交易、操縱市場等違法違規行為，合計罰沒超１﹒２億元。６張罰單共指向１１人，其中５人

因內幕交易恒逸石化被罰，６人因操縱證券市場被罰。



４﹒ 商務部公布，２０２４年１月，全國新設立外商投資企業４５８８家，同比增長

７４﹒４％；實際使用外資金額（ＦＤＩ）１１２７﹒１億元，同比下降１１﹒７％，環比增長

２０﹒４％。從行業看，製造業實際使用外資金額３３１﹒１億元，增長２０﹒５％，其中高技

術製造業實際使用外資增長４０﹒６％。高技術產業引資３９１﹒６億元，佔實際使用外資金額

比重為３４﹒７％。從來源地看，在大項目帶動、同期基數等因素作用下，法國和瑞典增長分別

高達２５倍和１１倍，德國、澳州、新加坡實際對華投資分別增２１１﹒８％、１８６﹒１％、

７７﹒１％（含通過自由港投資數據）。



５﹒ 比亞迪旗下純電轎車海豚榮耀版今天正式上市。相比此前在售車型官方指導價１１﹒６８

萬元起步，海豚榮耀版售價大幅下降，四款車型由９﹒９８萬至１２﹒９８萬元。比亞迪延續了

秦ＰＬＵＳ和驅逐艦０５兩款榮耀版車型的低價策略，進一步以「油比電低」的策略攪動市場。

另外，內地傳媒引述接近雷軍的小米員工透露，，首批購買小米汽車的車主，如果沒有北京牌照

，可能會贈送牌照，並表示大概有２０００－３０００個北京牌照，「作為一種促銷手段」。小

米汽車客服人員表示，消息若非官方發布，「就是不屬實的，是存在疑議、爭議的，建議以官方

發布為準」。



６﹒ 外電報道稱，美國晶片巨頭英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）在周三（２１日）晚間提交予美國證

交會（ＳＥＣ）的文件中，首次將中國的華為列為包括人工智能（ＡＩ）晶片在內的多個領域的

主要競爭對手。另外，中國教育部公布中小學人工智能教育基地名單，共有１８４個，３１個省

區市中，除海南得４間中小學上榜外，其餘均有６間。教育部指，此舉旨在通過基地試點，進一

步探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案，形成可推廣的優秀案例和先進經驗，推動中小

學人工智能教育深入開展。



７﹒ 外電指中美正討論採取新措施，防止新興主權市場出現「違約潮」，形容這是多年來中美

這兩個超級大國在經濟合作上的一次重要嘗試。中國外交部發言人毛寧表示，作為原則，中方始

終高度重視發展中國家主權債務問題，始終本著平等協商合作共贏的原則，幫助緩解發展中國家

債務負擔，促進可持續發展。中方積極參與了２０國集團緩債倡議共同框架等合作，中美兩國也

在通過雙多邊渠道就債務問題保持著溝通，中方願意同各方一道繼續為緩解發展中國家債務作出

努力。



８﹒ 五年前發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到要推進馬匹運動及相關產業發展，據內

媒報道，近五年廣州從化馬場也從馬匹訓練中心，變成推動粵港澳大灣區馬產業發展的核心項目

，最快將於２０２６年４月首次舉辦國際水平的常規賽馬賽事，到時香港會有馬匹運到廣州從化

出賽。從化馬場正興建一個可容納超過９５００人的觀眾看台，預計２０２５年竣工，設計師是

２００８年北京奧運會主場館鳥巢的設計師赫爾佐格。看台建成後，或將成為從化及廣州的新地

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