《鍾之日記》２月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



龍年首周復市，滬深股市在監管連續維穩呵護下告捷。滬綜指收升０﹒５５％，八連升累漲

１１％，收報３００４﹒８８點，是去年１２月１２日以來重上三千，本周滬綜指累升４﹒８％

。交投活躍，兩市全日成交９２１９億元人民幣，按日大增１２％。外資今日通過陸股通淨流出

９２４３萬元人民幣，結束連續兩個交易日流入，不過，龍年首周外資仍錄得流入近１０７億元

人民幣。

市場早前傳出中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出Ａ股，不過，中證監昨日

（２２日）傍晚澄清，對於正常的市場交易不干預，同時將依法依規打擊操縱市場、內幕交易等

違法行為。中證監又指，滬深證券交易所近日依規對個別機構的異常交易行為採取了監管措施，

是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。



＊自由行城市擴圍，港股好淡爭持＊



內地撐香港，中央最新批准擴大自由行，３月６日起納入西安和青島為內地赴港澳個人遊城

市，行政長官李家超表示，西安和青島兩個城市均擁有千萬人口、本地生產總值均達萬億元人民

幣，代表當地市民都是高收入和高消費群，相信對增加本港高增值過夜旅客有幫助，對此非常開

心，並歡迎兩地旅客來港旅遊。

自由行城市擴圍，香地零售股個別發展，莎莎國際（００１７８）升８％，國美零售

（００４９３）升２％，六福集團（００５９０）升１％。謝瑞麟（００４１７）跌２％。

港股全日好淡爭持，最多升１５２點，恒生指數收報１６７２５點，跌１７點，大市成交

９６０億元。



＊英偉達掀ＡＩ熱潮，百度獲唱好＊



英偉達公布強勁財報後，周四股價飆升１６％創新高，市值增加約２７７０億美元，創下美

股歷史上最大單日市值增長，更掀起新一輪投資ＡＩ股狂潮。

雖然有投資者擔心英偉達股價可能存在泡沫，但多個分析師指英偉達估值仍低於同業：「即

使考慮年初以來大幅飆升，英偉達仍然是估值最低的ＡＩ股票之一。」

另一個被認為遭低估的人工智能概念股為百度（０９８８８），今日獲沽空機構香櫞研究唱

好。

香櫞研究發表研報指，百度集團美股ＡＤＲ可漲到２１０美元，潛在升幅達９０％，又指上

周參與了百度團隊的投資者會議，認為公司將受益於在中國發展生成式ＡＩ，因其已有成熟的技

術基礎設施和商業產品。

香櫞預期，百度２０２４年度廣告增長將多於ＧＤＰ增長，百度正利用生成式ＡＩ特色及工

具，推動廣告系統升級，並獲得廣告商正面評價。另外，百度自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑

」（Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ）在關鍵地區取得進展，制定了可行的路線圖來實現收支平衡。由於多

項技術走向突破，亦有穩定的盈利前景，香櫞建議投資者吸納百度股票。

百度盤中曾漲至１１１﹒２港元創一個月高，全日收升２﹒７％。其他龍頭科技股方面，騰

訊（００７００）及網易（０９９９９）跌約０﹒２％，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒４％。



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