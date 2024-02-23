《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部長王毅２２日在北京出席上海合作組織秘書處成立

２０周年招待會，並在致詞中積極評價秘書處為上合組織發展作出的重要貢獻。

王毅指出，上合組織成立以來，遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同

發展」的「上海精神」，樹立了新型國際關係和新型區域合作的典範。當前，百年變局加速演進

，世界局勢變亂交織，更加需要弘揚「上海精神」，更加需要上合組織這樣的合作平台。上合組

織國家要勇立時代潮頭，爭當合作表率，構建更加緊密的命運共同體，實現共同的發展目標。



＊上合組織要做大做強，發揮「穩定錨」作用＊



他續稱，要鞏固地區安全，完善上合組織應對安全威脅和挑戰機制。要深化務實合作，加強

高質量共建「一帶一路」同各國發展戰略和地區合作倡議對接，搭建更多合作平台。要促進民心

相通，擴大民間交往。要完善全球治理，堅持多邊主義，加強戰略溝通，加大相互支持，使共商

共建共享成為常態。

王毅強調，把上合組織發展好是大家的共同任務，各成員國要團結協作，把上合組織進一步

做大、做強、做實，讓上合組織在百年變局中發揮「穩定錨」的作用。中方將繼續把上合組織作

為外交優先方向，一如既往為秘書處工作提供便利和支持。中方支持上合組織輪值主席國哈薩克

斯坦工作，願同各方一道努力，確保今年阿斯塔納峰會取得豐碩成果，為世界貢獻更多「上合力

量」。（ｒｙ）

