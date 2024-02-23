《經濟通通訊社２３日專訊》內媒引述接近雷軍的小米（０１８１０）員工透露稱，「雷軍

正在憋大招，首批購買小米汽車的車主，如果沒有北京牌照，可能會贈送牌照」，並表示大概有

２０００－３０００個北京牌照，作為一種促銷手段。

內媒就此向官方查詢，小米汽車客服人員表示：官方沒有了解到這樣的情況。我們這邊沒有

發布的話，就是不屬實的一個情況，是存在疑議、爭議的，建議以官方發布為準。

有市場分析指，在北京地區買車送牌照的情況幾乎不可能存在。北京市為了控制交通擁堵和

汽車尾氣排放，對車牌進行嚴格管理。一般來說，購新車後需要通過搖號或者拍賣的方式取得車

牌。當然，車主可以在非北京地區花錢購買車牌。



＊北京交管局：沒接相關通知，車牌仍需搖號＊



業內人士表示，「如果小米汽車給經銷商預留的盈利空間足夠大，不排除有經銷商會考慮通

過買汽車送牌照的方式進行營銷推廣。而在車牌資源並不稀缺的非一線地區，買汽車送牌照的可

行性可能會更大一些。」

對此，北京市公安局公安交通管理局相關人員稱：「車牌是需要搖號的，目前我沒有接到相

關通知說買小米車可以送車牌。」（ｒｙ）

