《經濟通通訊社２３日專訊》據比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）官方消息，旗

下純電轎車海豚榮耀版今天正式上市，起售價９﹒９８萬元（人民幣．下同）。相比此前在售車

型官方指導價１１﹒６８萬元起步，海豚榮耀版售價大幅下降，四款車型由９﹒９８萬至

１２﹒９８萬元。比亞迪延續了秦ＰＬＵＳ和驅逐艦０５兩款榮耀版車型的低價策略，進一步以

「油比電低」的策略攪動市場。

綜合汽車圈分析，海豚榮耀版定位小型純電車，外觀與冠軍版變化不大，但新增亞特蘭蒂斯

灰、熱浪緋紅純色外觀，並提供全新五孔花鰭輪轂。



＊新增３０２公里續航版，降購車門欄＊



配置方面，榮耀版新增方向盤四向調節、前排座椅通風、５０瓦無線快充、６０瓦有線快充

、定制版高德地圖、簡版儀表ＵＩ、後排隱私玻璃等配置。值得一提的是，該車將全系升級為四

連桿獨立懸架，提升駕乘感受。

動力方面，該車將提供７０千瓦和１３０千瓦的兩種規格電機，匹配比亞迪高安全的刀片電

池，純電續航里程除了４０１公里和４２０公里外，還新增了３０２公里續航版，價格更低。

數據顯示，２０２３年全年比亞迪海豚總銷量為２９９７０８輛，同比增長４６﹒８％，殺

入中國２０２３年轎車銷量前五名。（ｒｙ）

