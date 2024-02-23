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AH股新聞

23/02/2024 16:32

《汽車新勢力》比亞迪加碼價格戰，海豚榮耀版售價殺入１０萬元圈

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）官方消息，旗
下純電轎車海豚榮耀版今天正式上市，起售價９﹒９８萬元（人民幣．下同）。相比此前在售車
型官方指導價１１﹒６８萬元起步，海豚榮耀版售價大幅下降，四款車型由９﹒９８萬至
１２﹒９８萬元。比亞迪延續了秦ＰＬＵＳ和驅逐艦０５兩款榮耀版車型的低價策略，進一步以
「油比電低」的策略攪動市場。
　　綜合汽車圈分析，海豚榮耀版定位小型純電車，外觀與冠軍版變化不大，但新增亞特蘭蒂斯
灰、熱浪緋紅純色外觀，並提供全新五孔花鰭輪轂。
　
＊新增３０２公里續航版，降購車門欄＊
　
　　配置方面，榮耀版新增方向盤四向調節、前排座椅通風、５０瓦無線快充、６０瓦有線快充
、定制版高德地圖、簡版儀表ＵＩ、後排隱私玻璃等配置。值得一提的是，該車將全系升級為四
連桿獨立懸架，提升駕乘感受。
　　動力方面，該車將提供７０千瓦和１３０千瓦的兩種規格電機，匹配比亞迪高安全的刀片電
池，純電續航里程除了４０１公里和４２０公里外，還新增了３０２公里續航版，價格更低。
　　數據顯示，２０２３年全年比亞迪海豚總銷量為２９９７０８輛，同比增長４６﹒８％，殺
入中國２０２３年轎車銷量前五名。（ｒｙ）

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