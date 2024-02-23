《經濟通通訊社２３日專訊》中證監昨日（２２日）傍晚以新聞發言人回應了監管限制主要

機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機構通過股指期貨做空Ａ股等外媒報道。發言人

稱，監管部門對於正常的市場交易不干預，同時將依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行為

。中證監又指，滬深證券交易所近日依規對個別機構的異常交易行為採取了監管措施，是履行交

易監管職責的舉措，不是限制賣出。

中證監同日晚間連發６份行政處罰書，涉及內幕交易、操縱市場等違法違規行為，合計罰沒

超１﹒２億元人民幣。６張罰單共指向１１人，其中５人因內幕交易恒逸石化

（深：０００７０３）被罰，６人因操縱證券市場被罰。

昨日實現七連升、創三年半以來最長連漲紀錄的上證綜合指數（滬綜指）今早高開

０﹒１５％，報２９９２﹒９１點，上攻３０００點，深成指高開０﹒３４％，ＡＩ概念引爆全

球股市，英偉達飆漲１６％，ＡＩ概念股造好，旅遊股見回吐走低。

人民銀行今日進行２４７０億元人民幣逆回購，利率持平，全周收水８４００億人民幣。

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