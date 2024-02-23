《經濟通通訊社２３日專訊》市傳中證監限制主要金融機構在開盤和收盤時段淨賣出股票，

以維穩投資市場，昨傍晚中證監回應稱，對正常的市場交易不進行干預。至於滬深證券交易所近

日對個別機構採取監管措施，是履行職責，不是限制賣出。

滬綜指今早高開０﹒１５％，早盤一度收復３０００點，高見３００９點，但其後回落翻綠

，半日收市前勉強維持升幅，收升０﹒０２％，報２９８８﹒８７點，三千點得而復失，深成指

則收跌０﹒４８％，創業板指跌０﹒６８％。英偉達一路高歌猛進，Ａ股概念股強勢領漲，而工

程機械、煤炭及旅遊股則集體走弱。

兩市半日成交５６２９億元，較上日（２１日）同時段成交增加１１％，陸股通半日淨流出

約３７億元。

近日，英偉達首席執行官黃仁勳有關人工智能（ＡＩ）已觸及「引爆點」的說法，將該股推

上新高度，仍有分析師指英偉達的估值低於同行。英偉達概念走強，中富通

（深：３００５６０）、奧拓電子（深：００２５８７）等漲停，和林微納

（滬：６８８６６１）升９﹒８％，德賽西威（深：００２９２０）升６％。

但關於拜登政府擬在美國國內製造貨運起重機，以更換中國製起重機的消息，影響行業龍頭

振華重工（滬：６００３２０）半日跌３﹒６％，工程機械股領跌，恒立液壓

（滬：６０１１００）跌５％，安徽合力（滬：６００７６１）跌４％，徐工機械

（深：０００４２５）、中聯重科（深：０００１５７）、山推股份（深：０００６８０）均跌

逾２％。（ｒｙ）

