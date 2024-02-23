《經濟通通訊社２３日報道》龍年首周，滬深股市在監管連續維穩呵護下告捷。滬綜指收升

０﹒５５％，八連升累漲１１％，收報３００４﹒８８點，是去年１２月１２日以來重上三千，

本周滬綜指累升４﹒８％。深證成指、創業板指今日分別收升０﹒２８％和０﹒０２％。

交投活躍，兩市全日成交９２１９億元（人民幣．下同），按日大增１２％。外資今日通過

陸股通淨流出９２４３萬元，結束連續兩個交易日流入，不過，龍年首周外資仍錄得流入近

１０７億元。

Ａ股龍年復市，人行先送上增量續作ＭＬＦ，並在２０日不對稱下調貸款市場報價利率

（ＬＰＲ），五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％，下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。

在百億級量化私募巨頭寧波靈均被指在周一（１９日）短時間內大量沽出股票，引致股指快

速下挫，遭滬深交易所開出罰單後，市場又傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出

Ａ股，不過，中證監昨日（２２日）傍晚澄清，對於正常的市場交易不干預，同時將依法依規打

擊操縱市場、內幕交易等違法行為。中證監又指，滬深證券交易所近日依規對個別機構的異常交

易行為採取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。



＊英偉達概念走強，煤炭股回調＊



昨日大漲的煤炭股陷入調整，國泰君安研報稱，去年９月開始的煤炭股行情一直延續到

２０２４年，背後的邏輯早已擺脫傳統的投資框架。行情的背後隱含著不僅是煤炭行業中長期供

需結構的深層次變化，同時也是當前投資方法論導致的變革。煤炭這種「穩定的高股息」資產，

估值的重塑可能剛剛開始。山西焦煤（深：０００９８３）挫４％，神華（滬：６０１０８８）

跌２﹒４％。

英偉達在公布強勁財報後，周四股價飆升１６％至紀錄新高，市值增加約２７７０億美元，

並創下美股歷史上最大單日市值增長。英偉達概念走強，中富通（深：３００５６０）、奧拓電

子（深：００２５８７）等漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４８９﹒７４ ＋０﹒０９

上證綜合指數 ３００４﹒８８ ＋０﹒５５ ３９８２﹒００

上證Ａ股指數 ３１５０﹒０６ ＋０﹒５５

深證成份指數 ９０６９﹒４２ ＋０﹒２８ ５２３７﹒００

深圳創業板指數 １７５８﹒１９ ＋０﹒０２

上證Ｂ股指數 ２５７﹒７０ ＋１﹒５３ ３﹒３５

深證Ｂ股指數 １０５９﹒４８ ＋０﹒９０ １﹒０８

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