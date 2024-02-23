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AH股新聞

23/02/2024 15:06

《Ａ股行情》龍年首周重上三千，滬綜指收升０﹒５５％八連升

　　《經濟通通訊社２３日報道》龍年首周，滬深股市在監管連續維穩呵護下告捷。滬綜指收升
０﹒５５％，八連升累漲１１％，收報３００４﹒８８點，是去年１２月１２日以來重上三千，
本周滬綜指累升４﹒８％。深證成指、創業板指今日分別收升０﹒２８％和０﹒０２％。
　　交投活躍，兩市全日成交９２１９億元（人民幣．下同），按日大增１２％。外資今日通過
陸股通淨流出９２４３萬元，結束連續兩個交易日流入，不過，龍年首周外資仍錄得流入近
１０７億元。
　　Ａ股龍年復市，人行先送上增量續作ＭＬＦ，並在２０日不對稱下調貸款市場報價利率
（ＬＰＲ），五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％，下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。
　　在百億級量化私募巨頭寧波靈均被指在周一（１９日）短時間內大量沽出股票，引致股指快
速下挫，遭滬深交易所開出罰單後，市場又傳中證監再對金融機構下達多條窗口指導，限制賣出
Ａ股，不過，中證監昨日（２２日）傍晚澄清，對於正常的市場交易不干預，同時將依法依規打
擊操縱市場、內幕交易等違法行為。中證監又指，滬深證券交易所近日依規對個別機構的異常交
易行為採取了監管措施，是履行交易監管職責的舉措，不是限制賣出。
　
＊英偉達概念走強，煤炭股回調＊
　
　　昨日大漲的煤炭股陷入調整，國泰君安研報稱，去年９月開始的煤炭股行情一直延續到
２０２４年，背後的邏輯早已擺脫傳統的投資框架。行情的背後隱含著不僅是煤炭行業中長期供
需結構的深層次變化，同時也是當前投資方法論導致的變革。煤炭這種「穩定的高股息」資產，
估值的重塑可能剛剛開始。山西焦煤（深：０００９８３）挫４％，神華（滬：６０１０８８）
跌２﹒４％。
　　英偉達在公布強勁財報後，周四股價飆升１６％至紀錄新高，市值增加約２７７０億美元，
並創下美股歷史上最大單日市值增長。英偉達概念走強，中富通（深：３００５６０）、奧拓電
子（深：００２５８７）等漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４８９﹒７４　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３００４﹒８８　＋０﹒５５　　　　３９８２﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３１５０﹒０６　＋０﹒５５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９０６９﹒４２　＋０﹒２８　　　　５２３７﹒００　　
　　深圳創業板指數　１７５８﹒１９　＋０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５７﹒７０　　＋１﹒５３　　　　　３﹒３５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０５９﹒４８　＋０﹒９０　　　　　１﹒０８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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