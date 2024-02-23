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AH股新聞

23/02/2024 15:06

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒５５％，陸股通流出９２４３萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５５％，報３１５０﹒０６點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７７﹒６２億元，
用４２﹒３８億元或８％，淨流入２８﹒４億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出９２４３萬元，結束連續兩個交易日流
入，龍年首周外資合共流入近１０７億元。（ｒｙ）

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