《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５５％，報３１５０﹒０６點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４７７﹒６２億元，

用４２﹒３８億元或８％，淨流入２８﹒４億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出９２４３萬元，結束連續兩個交易日流

入，龍年首周外資合共流入近１０７億元。（ｒｙ）

