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AH股新聞

23/02/2024 10:00

《Ａ股焦點》中科金財或無法獲得Ｓｏｒａ訂閱資格，股價仍升７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中科金財（深：００２６５７）股價連續兩日漲停，昨公司回
覆深交所關注函稱，公司與微軟中國的合作並非獨家合作，提醒廣大投資者注意投資風險。中科
金財現價仍漲７％，報１７元人民幣。
　　中科金財指出，與微軟中國相關業務對公司短期經營業績不構成重大影響，未來能否快速發
展並取得預期收入存在較大不確定性。由於政策及市場環境等不確定因素，公司存在無法獲得
ＳｏｒａＡＰＩ訂閱資格的風險。
　　另外，中科金財基於自研及非Ｓｏｒａ的文生視頻相關產品尚未產生實際收入。文生視頻商
業模式最終實現方案尚未完全明確，且目前ＡＩＧＣ市場仍處於早期發展階段，具體需求、技術
研發成果、功能和產品落地效果及時間均具有不確定性，ＳｏｒａＡＰＩ訂閱資格對中科金財的
經營成果及財務數據產生的具體影響不可預計。
　　近日，ＯｐｅｎＡＩ放出Ｓｏｒａ，迅速攪動Ａ股市場，中科金財在２１日午間發布了與微
軟中國就Ｓｏｒａ召開業務合作研討會的信息，隨即股價飛升。然而實際上，中科金財在這一領
域的業務到底如何，並沒有太多信息。因此深交所在關注函中要求結合公司主營業務具體情況，
詳細說明公司與微軟中國合作的具體模式等。（ｒｙ）
　

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