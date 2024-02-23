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AH股新聞

23/02/2024 10:25

《Ａ股焦點》寧德時代微跌，闢謠關停傳聞：宜春礦區在正常生產

　　《經濟通通訊社２３日專訊》近日網傳寧德時代（深：３００７５０）江西宜春筧下窩礦區
關停，針對傳聞，寧德時代相關負責人表示，公司宜春鋰礦（筧下窩礦區）項目春節後按計劃在
正常生產。寧德時代現價微跌０﹒３％，報１５９﹒９２元（人民幣．下同）。
　　據《澎湃新聞》報道，連日來關於江西宜春鋰礦開採環保問題再現、鋰渣處理不合規企業將
被限制開工的消息甚囂塵上。市場擔憂宜春鋰礦再迎環保檢查，碳酸鋰期貨市場一改低迷態勢，
連漲兩日。２月２１日，廣州期貨交易所碳酸鋰主力合約上漲４﹒４２％至９﹒６９萬元╱噸，
２月２２日續漲０﹒１％，收報９﹒７６５萬元╱噸。
　
＊碳酸鋰企業環保督查４月進行＊
　
　　惟《澎湃新聞》從宜春碳酸鋰龍頭生產企業之一江特電機（深：００２１７６）處得知，公
司目前尚未接到任何環保檢查的通知，企業正常生產。而另一位產業鏈人士也表示，宜春頭部鋰
鹽企業目前仍然按照正常計劃生產，開工並未收到影響。
　　當地知情人士更透露，每年４月有對企業的例行環保督查，但不是現在。
　　鋰價上漲對二級市場情緒支撐有限，Ａ股主要鋰業上市公司股價昨日微漲，今日表現不一，
天齊鋰業（深：００２４６６）微跌０﹒１％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升０﹒２％，雅
化集團（深：００２４９７）現價升０﹒０９％，藏格礦業（深：０００４０８）漲２％。
（ｒｙ）

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