《經濟通通訊社２３日專訊》深圳小家電製造企業奮達科技（深：００２６８１）近日發出

停工公告指，因今年市場變化，訂單狀況受到影響，決定將深圳廠區製造系統（含音頻製造、塑

膠事業部、電器製造系統）員工的春節假期延長至４月３０日，期間按不低於深圳市最低工資標

準（每月２３６０元人民幣）的８０％支付生活費。

不過，《南都．灣財社》引述奮達科技員工指出，工廠平時有不少訂單，星期日都很少放假

，如果延長假期是因為訂單減少，為何只有深圳廠區受影響，而東莞、珠海廠區還在招聘。員工

又指出，公司這兩年逐漸搬廠到東莞、珠海，但有部分員工不想離開深圳，一些一線員工猜測，

公司如此延長假期可能是為了減少賠償，變相勸退。



＊企業坦言訂單充足，深圳廠之後應該不會復工＊



果不其然，報道引述奮達科技負責招聘工作的人員稱，珠海、東莞廠區沒有延長假期，正常

招聘中，但深圳廠區之後應該不會復工；通知中放假延長對象為本部塑膠等非核心部門的少數人

，不會對公司生產經營造成影響。

奮達科技方面還補充稱，今年公司訂單充足，春節假期還縮短了２天提早開工，訂單可能還

會有些增長。不過，公司目前主要的生產製造產線在珠海、東莞廠區，深圳廠區的生產製造產線

將逐步關停。對於那些不願隨廠搬離的深圳員工，公司一直與他們就安置方案溝通，近期應該會

很快解決此事。（ｓｌ）

