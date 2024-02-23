《經濟通通訊社２３日專訊》國家統計局公布１月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局

城市司統計師王中華解讀數據稱，１月７０個大中城市商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少

，商品住宅銷售價格環比降幅整體收窄、同比整體延續降勢。



＊一線城市新樓價格環比僅上海上漲＊



從環比看，１月一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１

個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒１％、０﹒８％和０﹒７％，上海上漲

０﹒４％。二線城市下降０﹒４％，降幅與上月相同。三線城市下降０﹒４％，降幅比上月收窄

０﹒１個百分點。

１月一線城市二手住宅銷售價格環比下降１％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，其中北京

、上海、廣州和深圳分別下降０﹒７％、０﹒８％、１﹒２％和１﹒６％。二、三線城市分別下

降０﹒６％和０﹒７％，降幅比上月分別收窄０﹒２和０﹒１個百分點。

１月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有５６個和

６８個，比上月分別減少６個和２個。



＊一二三線城市二手樓價跌幅均擴大＊



從同比看，１月一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒４

個百分點。其中，北京和上海分別上漲１﹒３％和４﹒２％，廣州和深圳分別下降３﹒６％和

４﹒１％。二線城市由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒４％。三線城市下降２﹒１％，降幅比上

月擴大０﹒３個百分點。

１月一線城市二手住宅銷售價格同比下降４﹒９％，降幅比上月擴大１﹒４個百分點，其中

北京、上海、廣州和深圳分別下降３﹒７％、４﹒５％、６﹒１％和５﹒２％。二、三線城市分

別下降４﹒４％和４﹒５％，降幅比上月分別擴大０﹒４和０﹒３個百分點。

１月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有５３個和

７０個，比上月分別增加５個和１個。（ｓｌ）

