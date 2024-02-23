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AH股新聞

23/02/2024 11:25

【債務風險】海銀財富擬以房產化債，但需投資者再投入現金

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國第三大財富管理機構海銀集團旗下海銀財富全線產品已停
兌兩個多月，據《財新》引述多位海銀財富的投資人及內部理財師指出，海銀財富向客戶提出「
資產化債」方案，可以兌換債權的資產包括總部大樓中融碧玉藍天大廈，位於上海臨港、江蘇江
陰等地的樓盤房產，甚至品牌名為「國陽」的白酒，但大部分方案還需要投資人再投入一筆現金

　
＊投資者斥海銀財富「二次收割」＊
　
　　公開資料顯示，海銀系管理的資產規模約為８００億元人民幣。報道引述其中一名投資人坦
言，再投入現金化債是對投資人的「二次收割」，而海銀財富拿出其他資產兌付，更加說明產品
對應的底層資產嚴重不實。不少投資人擔憂，海銀財富自救過程中可能繼續出現資產轉移或者特
殊兌付等不公平行為。
　　報道指出，其中一項化債資產是「上海臨港海濱時代ＬＯＦＴ」１８０套現房ＬＯＦＴ公寓
，面積為５０－７５平方米，市場價每平方米１﹒９７萬元（人民幣．下同）－２﹒５７萬元，
投資人支付對價的債權╱現金比約等於１﹒５：１，即一套估值１００萬元的房產，投資人還需
要支付約４０萬元的現金。其他計劃用來化債的不動產資產包括四川眉山環球融創未來城的４６
套住宅、名為四季雅苑的上海別墅、上海光年匯的商舖等，基本上都要投資人再投入一筆現金才
能參與抵債。（ｓｌ）

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