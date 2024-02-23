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AH股新聞

23/02/2024 14:24

【提振Ａ股】海通證券荀玉根：建議設３萬億平準基金平抑市場波動

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中央金融工作會議指出，金融要為經濟社會發展提供高質量服
務。對於推動資本市場高質量發展，海通證券首席經濟學家、研究所所長荀玉根提出三方面建議
，包括設立規模達３萬億元（人民幣．下同）的國家平準基金，提振Ａ股，平抑市場波動。
　　荀玉根建議，一是提高上市公司質量，支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組；提高
上市公司治理水平、信息披露質量，加大對違法行為處罰力度；健全退市機制，嚴格監管退市，
打擊惡意規避行為，同時拓寬多元退出渠道。
　　二是引入中長期資金，鼓勵養老金入市，具體措施包括鼓勵企業為員工建立養老儲備制度、
企業年金分類管理以適應青年員工的較高風險偏好、推動金融機構研究符合養老儲蓄需求的中長
期理財產品。
　　三是設立國家平準基金，依託中央政府的強大背書來重塑市場預期。具體而言，平準基金的
規模可以達到３萬億元，對標流通市值口徑下３萬億元的外資規模。基金的潛在資金來源可以是
２０１５年下半年託底市場後留存的部分或者由機構投資者出資，此外每年較穩定的印花稅收入
可以成為平準基金的重要補充資金，參考２０２２年證券交易印花稅收入對應的資金量近
３０００億元。（ｓｌ）

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