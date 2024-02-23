《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省住房城鄉建設廳今日召開視頻調度會議，推動城市房地

產融資協調機制落地見效，通報近期工作進展情況，部署下一階段工作。截至２月２１日，廣州

、深圳、汕頭、佛山、肇慶、惠州、韶關、梅州、陽江、東莞、中山、雲浮共１２個城市提出房

地產項目共１６８個，融資總需求１３１４億元人民幣；其中１２個項目已獲得新增融資貸款

１２﹒３億元人民幣，融資總額的９８％（１２﹒１億元人民幣）由民營房企或混合所有制房企

獲得。（ｓｌ）

