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AH股新聞

23/02/2024 15:42

《中國要聞》教育部確定１８４家中小學試行人工智能教育

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人工智能（ＡＩ）知識要從小抓起。教育部公布中小學人工智
能教育基地名單，共有１８４個，３１個省區市中，除海南得４間中小學上榜外，其餘均有６間

　　教育部表示，各省級教育行政部門根據推薦要求，認真組織在人工智能課程教學、師資配備
、實驗環境建設等方面具有較好基礎的中小學校積極申報，經各省級教育行政部門嚴格審核推薦
、教育部集中公示，最終確定名單。
　　教育部指，此舉旨在通過基地試點，進一步探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案，
形成可推廣的優秀案例和先進經驗，推動中小學人工智能教育深入開展。教育部將加強對基地工
作的指導，促進各基地更加重視人工智能教育，積極探索人工智能教育實施方式，以中小學信息
科技、通用技術等課程為主要依託，進一步豐富教育教學資源，創新教與學支持服務方式，開展
師資培訓指導，擴大人工智能教育覆蓋面和受益面，在人工智能校本課程建設、學科融合、教學
方式變革、數字教育資源共建共享、教師數字素養培育、學生全面發展等方面發揮示範引領作用
，帶動區域人工智能教師專業化水平不斷提升。
　　教育部並將積極挖掘宣傳各基地探索人工智能教育的先進做法，選取典型經驗、優秀課例、
優質資源在國家中小學智慧教育平台上線，推動更多中小學校探索開展人工智能教育。（ｓｌ）

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