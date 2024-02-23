《經濟通通訊社２３日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，浙江阿里巴巴小額貸款股份

有限公司（下稱「阿里小貸」）近日已發布清算組備案信息，意味著該公司已經進入清算註銷程

序。天眼查經營風險信息亦顯示，阿里小貸近日新增註銷備案公告，註銷原因為決議解散，公告

期為２月６日至３月２１日。

內媒指出，阿里小貸即是浙江網商銀行的前身，其業務均已由網商銀行承接。網商銀行於

２０１５年６月正式開業，阿里小貸作為其成立前的過渡公司，近幾年已無實際業務運營，因此

註銷並無實質影響。此舉還標誌著為解決電商中小賣家貸款難問題的小貸公司已完成使命，在監

管指導下退出歷史舞台。後續將按流程進入清算收尾工作。

阿里小貸由阿里巴巴集團聯合外部股東發起成立，２０１０年３月獲得全國首張專門面向電

商商家提供小額貸款的營業執照，主營業務為當時金融機構無暇顧及的小額貸款，註冊資本３億

元人民幣，由馬雲、彭蕾、邵曉鋒、曾鳴、金建杭分別持股２０％。馬雲曾為該公司法定代表人

、董事長，於２０１９年卸任。（ｓｌ）

