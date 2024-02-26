《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平２月２３日下午主持召開

中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會

物流成本問題。

習近平強調，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設

備更新和消費品以舊換新。物流是實體經濟的「筋絡」，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有

效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。



＊加強「換新＋回收」物流體系，大力發展臨空經濟＊



會議指出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品

以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規模回收循環利用，加強「換新＋回收」物流體系

和新模式發展。對消費品以舊換新，要堅持中央財政和地方政府聯動，統籌支持全鏈條各環節，

更多惠及消費者。



＊降低全社會物流成本，優化運輸結構＊



會議強調，降低全社會物流成本是提高經濟運行效率的重要舉措。主要途徑是調結構、促改

革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本。優化運輸結構，強化「公轉鐵」、「公轉水」，

深化綜合交通運輸體系改革，形成統一高效、競爭有序的物流市場。優化主幹線大通道，打通堵

點卡點，完善現代商貿流通體系，鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模

式。統籌規劃物流樞紐，優化交通基礎設施建設和重大生產力布局，大力發展臨空經濟、臨港經

濟。



＊解讀：下游長期固定資產開支不足的行業料受益＊



廣發證券研報指出，大規模設備更新的目標之一是淘汰落後產能，因此下游長期固定資產開

支不足的行業有望成為政策初期受益對象。此外，通用裝備大部分下游行業發展相對成熟，例如

機床和注塑機，龐大的存量市場已進入了替代周期。這類設備的更新改造驅動一方面取決於產品

壽命，另一方面取決於政策優惠。總體來看，國內各行業設備替代需求龐大，若後續政府扶持政

策跟進，需求彈性預計將超預期。

