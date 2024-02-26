《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國移動支付迅猛發展、二維碼支付成為

國內主流支付方式，不過，一些老年人或外籍來華人員卻面臨著支付不便問題。國務院總理李強

２３日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》

，強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強協同配合，加大必要的資源投入

，多措並舉打通服務堵點，推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。

