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AH股新聞

26/02/2024 09:03

【國務會議】李強：研究更大力度吸引外資政策，部署化解地方債

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李強２３日主持召開國務院常
務會議，會議聽取２０２３年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報，
研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措，部署進一步做好防範化解地方債務風險工作。
　
＊把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點＊
　
　　會議指出，外商投資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量。要把穩外資作為
做好今年經濟工作的重要發力點，在擴大市場准入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方
面加強服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鞏固外資在華發展信心，提
升貿易投資合作質量和水平。
　　會議指出，地方債務風險得到整體緩解。要堅持改革創新，強化配套政策支持，持之以恆攻
堅推進，進一步推動一攬子化債方案落地見效。要強化源頭治理，遠近結合、堵疏並舉、標本兼
治，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方債務風險

　　會議審議通過《節約用水條例（草案）》、《生態保護補償條例（草案）》和《中華人民共
和國消費者權益保護法實施條例（草案）》。

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