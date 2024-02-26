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AH股新聞

26/02/2024 09:13

《駐京專電》商務部：持續優化外商投資環境，推動開放平台建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》２０２４年全國外資工作會議暨重點外資
項目工作專班會議２２－２３日在京召開。會議強調，吸引和利用外資對構建新發展格局、推動
高質量發展、實現中國式現代化等具有重要意義。２０２４年，鞏固外貿外資基本盤，圍繞「穩
量提質」目標，不折不扣落實關於進一步優化外商投資環境加大吸引外資力度意見，打造「投資
中國」品牌，強化外資企業和項目服務保障，持續優化外商投資環境，推動開放平台建設和區域
開放發展。

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