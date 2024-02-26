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AH股新聞

26/02/2024 09:17

《駐京專電》中證監回應擴大線上證券業務覆蓋：研究完善開戶流程

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監就《關於進一步推進證券行業數字
化轉型的建議》發布答復函。中證監指出，基於審慎監管原則，結合目前的投資者結構情況，暫
未允許線上辦理信用帳戶開立和股票期權首次開戶。下一步，將結合市場發展和風險評估情況，
積極研究完善投資者適當性管理及帳戶開立流程，增強證券服務便捷性，引導業務規範有序開展
，維護投資者權益。

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