《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中證監就《關於進一步推進證券行業數字

化轉型的建議》發布答復函。中證監指出，基於審慎監管原則，結合目前的投資者結構情況，暫

未允許線上辦理信用帳戶開立和股票期權首次開戶。下一步，將結合市場發展和風險評估情況，

積極研究完善投資者適當性管理及帳戶開立流程，增強證券服務便捷性，引導業務規範有序開展

，維護投資者權益。

