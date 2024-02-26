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AH股新聞

26/02/2024 10:07

《Ａ股業績》２８０８家Ａ股公司預告去年業績，逾四成報喜

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２５日２０時，Ａ股共有２８０８家
上市公司披露２０２３年度業績預告，其中１１７４家預喜，預喜比例為４１﹒８１％。
　　從淨利潤數值角度看，在２８０８家上市公司中，預計２０２３年淨利潤下限超過１億元（
人民幣．下同）的公司有９２２家，超過３億元的有４８９家，超過１０億元的有１６７家。具
體來看，貴州茅台（滬：６００５１９）、中國神華（滬：６０１０８８）、寧德時代
（深：３００７５０）、比亞迪（深：００２５９４）、格力電器（深：０００６５１）等公司
預計２０２３年全年歸母淨利潤數值居前。
　　從行業角度看，汽車製造，生物醫藥，計算機、通訊和其他電子設備製造，通用設備製造等
行業上市公司業績表現亮眼。此外，受上年基數小、行業大幅回暖影響，部分旅遊、餐飲酒店、
電影行業上市公司全年業績大幅改善。
　　多家機構認為，與此前相比，Ａ股市場盈利能力有所改善，隨著政策支撐面不斷加大，經濟
增長預期不斷增強，２０２４年Ａ股盈利有望回升，且眾多機構已經提前布局業績改善明顯的板
塊和績優股。（ｌｃ）

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