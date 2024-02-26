《經濟通通訊社２６日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２５日２０時，Ａ股共有２８０８家

上市公司披露２０２３年度業績預告，其中１１７４家預喜，預喜比例為４１﹒８１％。

從淨利潤數值角度看，在２８０８家上市公司中，預計２０２３年淨利潤下限超過１億元（

人民幣．下同）的公司有９２２家，超過３億元的有４８９家，超過１０億元的有１６７家。具

體來看，貴州茅台（滬：６００５１９）、中國神華（滬：６０１０８８）、寧德時代

（深：３００７５０）、比亞迪（深：００２５９４）、格力電器（深：０００６５１）等公司

預計２０２３年全年歸母淨利潤數值居前。

從行業角度看，汽車製造，生物醫藥，計算機、通訊和其他電子設備製造，通用設備製造等

行業上市公司業績表現亮眼。此外，受上年基數小、行業大幅回暖影響，部分旅遊、餐飲酒店、

電影行業上市公司全年業績大幅改善。

多家機構認為，與此前相比，Ａ股市場盈利能力有所改善，隨著政策支撐面不斷加大，經濟

增長預期不斷增強，２０２４年Ａ股盈利有望回升，且眾多機構已經提前布局業績改善明顯的板

塊和績優股。（ｌｃ）

