《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



監督治理實控人高管損害公司利益行為

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最高檢近日發布《「檢察護企」專項行動工作方案》，決定自２月至１２月開展「檢察護企」專

項行動，重點工作包括開展對公司實控人、高管背信損害公司利益行為的監督治理，開展「空殼

公司」專項打擊治理，加強對民營企業的產權保護等。



加強ＩＰＯ全鏈條把關，審核從嚴成效顯現

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截至２月２５日，今年以來已有４０多家公司ＩＰＯ終止（撤回），遠超去年同期２５家的數量

。與此同時，首發募資金額有所下降，發行節奏明顯放緩。據悉，中證監正評估總結近年來發行

監管工作實踐，更加聚焦嚴把ＩＰＯ准入關，從源頭提高上市公司質量等，研究完善相關政策機

制。



２８０８家公司預告去年業績，逾四成報喜

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２月２５日２０時，Ａ股共有２８０８家上市公司披露２０２３年度業

績預告，１１７４家預喜，預喜比例為４１﹒８１％，汽車製造、生物醫藥等行業上市公司業績

大幅改善。





《上海證券報》



嚴監管信號持續釋放，築牢上市公司質量根基

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２月２３日，中證監龍年首場新聞發布會以稽查執法為主要發布內容，披露更多上市公司嚴監管

舉措。同時，Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至２月２５日，年初至今已有１７８家上市公司受到違

規處罰，同比增長２２﹒８％。



投資信心提升，機構積極布局績優上市公司

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近期，上市公司年報和業績預告陸續披露，記者梳理發現，績優公司出現在公募基金組合的頻次

也越來越高。



上海設立全國首家專門稅務審判庭

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近日，上海法院稅務審判庭揭牌活動在上海舉行。這是全國首家專門稅務審判庭，將集中管轄原

由上海市基層人民法院管轄的以稅務部門為被告的一審行政案件。





《證券時報》



十年蝶變，京津冀協同發展譜寫新篇章

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十年間，京津冀地區經濟總量連跨５個萬億元人民幣台階，２０２３年京津冀地區生產總值合計

１０﹒４萬億元人民幣；京津冀區域內高鐵「１小時交通圈」初具規模；第三產業比重持續提高

；「北京研發、津冀製造」模式走深走實，世界級城市群的未來圖景已可期待。



落實金融監管全覆蓋，兜底監管制度性安排逐步完善

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作為金融監管全覆蓋的重要制度性安排，金融監管總局牽頭建立的監管責任歸屬認領和兜底監管

機制目前正在加緊制定，在此基礎上，推動落實金融監管全覆蓋，還需要人力、科技等因素的共

同配合。



最高檢：嚴懲破壞公平競爭領域犯罪

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最高檢近日發布《「檢察護企」專項行動工作方案》，決定自２月至１２月開展「檢察護企」專

項行動，重點工作包括嚴懲破壞公平競爭領域犯罪；開展對公司實控人、高管背信損害公司利益

行為的監督治理；加強對民營企業的產權保護等。（ｌｃ）

