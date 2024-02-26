《神州經脈》經過八連升後，滬綜指終於返回具重大意義的三千點關口，儘管官方再出口術

撐經濟，但外界擔心「國家隊」達成目標鳴金收兵，金融股今日（２６日）大幅回吐，外資亦見

流出，守三千點壓力大，滬綜指盤中明確向下，午後跌幅更一度擴大至超過１％，全日收市則跌

０﹒９３％，報２９７７﹒０２點，中斷連續八個交易日上升的反彈行情，至於深市個別走，深

成指軟０﹒０４％，創業板指跌０﹒３７％。

資金反應亦大，在獲利回吐心態催谷下，兩市全日成交達到９８９１億元（人民幣．下同）

，較上日（２３日）成交增加７﹒３％，逼近萬億元關。陸股通淨流出超過１３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日在７﹒２關口附近窄幅整理，收報７﹒１９８１，

較上個交易日４時３０分收盤價小升３點子，全日在７﹒１９４９至７﹒１９８６之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０８０，較上個交易日跌１６點子，兩連跌，創２月６

日以來近三周新低，與市場預測偏離水平仍近９２０點，顯示監管仍不遺餘力維穩預期；上個交

易日報７﹒１０６４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平上周五（２３日）下午主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規模

設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。習近平強調，加快產品更

新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。要

推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐

用消費品以舊換新。物流是實體經濟的「筋絡」，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低

全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。



２﹒ 國務院總理李強２３日主持召開國務院常務會議，會議聽取２０２３年國務院部門辦理全

國人大代表建議和全國政協提案工作情況匯報，研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措，部署

進一步做好防範化解地方債務風險工作。會議指出，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發

力點，又提到「地方債務風險得到整體緩解」，要持之以恆攻堅推進，進一步推動一攬子化債方

案落地見效。會議並審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，強調要聚焦

老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，多措並舉推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付

方式並行發展、相互補充。



３﹒ 截至２０２４年１月末，境外機構持有境內人民幣債券託管量３﹒８７萬億元，環比增加

２０２８億元，是自２０２３年９月以來境外機構連續第五個月增持人民幣債券。另根據中國外

匯交易中心的數據，去年１０月以來，境外機構明顯加大買入中國債券力度，其中去年１１月淨

買入和增持規模均創歷史紀錄。去年第四季境外機構成交量３９７４７億元，淨買入７９９３億

元，較三季度增加３３３％，高於２０２３年前三季度累計淨買入規模。２０２４年１月，境外

機構淨買入２９２１億元。



４﹒ 跨境理財通２﹒０今日正式啟動，粵港澳大灣區跨境理財相關數據也同步出爐。人民銀行

廣東省分行最新數據顯示，截至２０２４年１月末，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」業務的個

人投資者７﹒１萬人，其中涉及港澳個人投資者４﹒６萬人，內地個人投資者２﹒５萬人；跨境

理財匯劃金額１３８億元人民幣，其中「南向通」１３０﹒１３億元人民幣，「北向通」

７﹒８７億元人民幣。



５﹒ 國家力谷人工智能發展及應用，由中央廣播電視總台製作的中國首部文生視頻ＡＩ動畫片

《千秋詩頌》，將於今晚起在央視綜合頻道（ＣＣＴＶ－１）１８：４０檔開播。首批推出的《

春夜喜雨》、《詠鵝》等６集動畫片，將通過ＡＩ技術呈現中國審美特色的美術視覺。



６﹒ 俄烏衝突爆發兩周年之際，美國國務院、商務部和財政部近日將合共５００多名個人和實

體加入限制貿易黑名單，指它們支持俄羅斯對烏克蘭發起的特別軍事行動，其中十多個實體來自

中國。中國外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭危機問題上，中方始終保持客觀公正立場，致力於

勸和促談；中俄開展正常的經貿合作不針對第三方，也不受第三方干擾。中方堅決反對對中國企

業實施非法單邊制裁，將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。中國商務部發言人亦批

評，美方做法是典型的單邊制裁、「長臂管轄」和經濟脅迫，破壞國際經貿規則和秩序，損害全

球產業鏈供應鏈安全穩定，中方堅決反對。



７﹒ 瑞幸咖啡擊敗星巴克，成為中國最大的咖啡連鎖品牌。瑞幸咖啡公司截至去年１２月的收

入數據顯示，瑞幸２０２３年的總銷售額將達到２４８﹒６億元，超過星巴克在中國的可比年銷

售額約２２７億元。另外，由瑞幸咖啡前ＣＥＯ創辦、一直對標瑞幸咖啡大打價格戰的庫迪咖啡

（ＣＯＴＴＩ ＣＯＦＦＥＥ），今日宣布在全球門店數達到７０００家之際，開啟「好咖啡全

場９﹒９不限量」促銷活動，為期三個月。



８﹒ 華為公司高級副總裁、ＩＣＴ銷售與服務總裁李鵬表示，生成式ＡＩ正在驅動移動產業走

向全面智能化；２０２４年是５Ｇ－Ａ（５Ｇ－Ａｄｖａｎｃｅｄ，又稱５﹒５Ｇ）商用元年，

結合雲和ＡＩ技術的發展，運營商商業增長的潛力巨大。華為願與運營商一起，充分釋放５Ｇ和

５Ｇ－Ａ網絡潛能，激發新增長。李鵬又提到，商用五年來，全球５Ｇ用戶規模已經突破１５億

，相當於４Ｇ九年的發展成果。同時，５Ｇ用２０％的全球移動用戶佔比，貢獻了３０％的移動

流量與４０％的移動業務收入。（ｓｌ）

