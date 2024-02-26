《鍾之日記》２月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



經過八連升後，滬綜指終於返回具重大意義的三千點關口，儘管官方再出口術撐經濟，但外

界擔心「國家隊」達成目標鳴金收兵，金融股大幅回吐，外資亦見流出，守三千點壓力大，滬綜

指盤中明確向下，午後跌幅更一度擴大至超過１％，全日收市則跌０﹒９３％，報

２９７７﹒０２點，中斷連續八個交易日上升的反彈行情，至於深市個別走，深成指軟

０﹒０４％，創業板指跌０﹒３７％。

資金反應亦大，在獲利回吐心態催谷下，兩市全日成交達到９８９１億元人民幣，較上日

（２３日）成交增加７﹒３％，逼近萬億元關。陸股通淨流出超過１３億元人民幣。



＊港股悶場，李寧摔一跤＊



正當外圍股市連番創新高之時，港股未有跟隨。恒指今日低開幾十點後，盤中雖一度倒升超

過５０點。不過高位缺乏承接，尾段維持弱勢，恒指收報１６６３４，跌９１點或跌０﹒５％，

主板成交超過８３５億元。李寧（０２３３１）收跌３﹒８％，報２０﹒１元，為全日表現最差

藍籌。



＊中央谷內需，家電、汽車股價揚＊



上周五，國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費

品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。

習近平強調，加快產品更新換代是推動國家高質量發展的重要舉措，要推動各類生產設備、

服務設備更新和技術改造，要鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，打好政策組合拳，促進投

資和消費。

機構分析本次政策會進一步提升相關領域股價短期走勢。華金證券復盤歷次換新政策影響，

認為會議是財政發力的訊號，對行業及市場短期影響都偏積極；建議關注消費補貼下拉動效應明

顯的家電、汽車及零部件、物流等行業。

而中泰證券表示，此次以舊換新範疇不僅包括汽車等傳統消費品，還包括機床等各類生產設

備，工業母機正開啟一輪更新周期，預料本次中央政策將會陸續出台細則，有望鼓勵國內製造業

採購國產機床，相關國企料充分受惠。

政策拉動下，今日重型機械、汽車、家電股集體展升勢，其中三一國際（００６３１）大漲

１４％，中國重汽（０３８０８）升近４％，中國龍工（０３３３９）升１﹒５％；東風集團

（００４８９）收升３％，北京汽車（０１９５８）升２﹒６％，廣汽集團（０２２３８）升

１﹒８％，比亞迪（０１２１１）升幅有１﹒５％。

家電股方面，海信家電（００９２１）漲約５﹒５％，ＴＣＬ電子（０１０７０）亦升超

５％，創維集團（００７５１）升４﹒９％，ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）升近４％。



＊六大內銀齊齊跌＊



滬綜指回歸三千，六大行Ａ股功成身退，觸發急跌行情，Ｈ股跟隨跌，農行（０１２８８）

跌２﹒４％，建行（００９３９）跌１﹒８％，中行（０３９８８）跌１﹒６％，工行

（０１３９８）跌１﹒５％，郵儲行（０１６５８）跌１﹒４％，交行（０３３２８）跌

１﹒２％。另外，人民銀行進行３２９０億元人民幣７天期逆回購，今日淨投放１９２０億元人

民幣。





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