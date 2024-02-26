《經濟通通訊社２６日專訊》娃哈哈集團昨日發布訃告，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后

因病醫治無效於２０２４年２月２５日１０時３０分逝世，享年７９歲。

就在三天前的２月２２日，有媒體曝出，宗慶后正在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院的

ＩＣＵ救治。當時，娃哈哈官方發布消息稱，宗慶后因身體原因正在醫院接受治療，情況穩定；

娃哈哈集團各項業務正常運行。

宗慶后出生於１９４５年，為現任娃哈哈集團董事長，同時也是浙江省飲料工業協會會長、

浙江娃哈哈智能機器人董事長、第十一屆全國人大代表。

回顧其創業歷程，１９６４年，宗慶后在浙江紹興農場任調度員。１９７８年，頂替母親教

職入工農校辦紙箱廠做推銷員。１９８６年，任杭州市上城區校辦企業經銷部經理，次年憑借來

的１４萬元（人民幣．下同）承包了連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，開始賣冰棍，這也

被視為是娃哈哈集團的前身。

隨後在１９８９年，宗慶后創建杭州娃哈哈營養食品廠，任廠長，最初生產的產品是兒童口

服液。兩年後，宗慶后主導兼併杭州罐頭食品廠，成立娃哈哈食品集團公司。１９９６年，宗慶

后瞄準瓶裝水市場，推出主力產品娃哈哈純淨水。



＊去年財富排名１２１，集團擁近３萬名員工＊



目前娃哈哈集團產品涵蓋包裝飲用水、蛋白飲料、碳酸飲料、茶飲料等十餘類２００多個品

種，其中純淨水、ＡＤ鈣奶、營養快線、八寶粥是家喻戶曉的國民產品。

據官網介紹，娃哈哈成立３５年間累計銷售額８６０１億元，利稅１７４０億元，上交稅金

７４２億元。娃哈哈在全國２９個省市自治區建有８１個生產基地、１８７家子公司，擁有員工

近３萬人。

伴隨企業快速成長，宗慶后在２０１０年、２０１２年和２０１３年三度登上胡潤百富榜榜

首，成為「中國首富」。２０１２年１０月１２日，宗慶后還以１００億美元淨資產成為當年福

布斯中國富豪榜首富。２０２３年３月２３日，宗慶后以１０００億元人民幣財富位列《

２０２３胡潤全球富豪榜》第１２１位。（ｌｃ）

