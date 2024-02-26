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AH股新聞

26/02/2024 08:38

《中國要聞》王文濤晤世貿總幹事，稱支持恢復爭端解決機制運轉

　　《經濟通通訊社２６日專訊》世貿組織第１３屆部長級會議今日起一連四日在阿聯酋阿布扎
比舉行。商務部長王文濤在會議召開前夕，與世貿組織總幹事伊維拉會晤時表示，中國高度重視
世貿組織工作，中方代表團將全面深入參與世貿組織改革，推動世貿組織在全球經濟治理中更好
發揮作用。
　　王文濤又說，中國願與各方共同努力，推動今屆會議取得更多務實成果。在具體議題上，中
方支持恢復爭端解決機制正常運轉；制定農業談判工作計劃；推動達成漁業補貼第二階段協議。
中方支持將投資便利化協定納入世貿組織法律框架，維持電子傳輸暫免關稅，盡快結束電子商務
談判，推動多邊貿易規則與時俱進。
　　伊維拉表示，期待中國在爭端解決機制改革、農業、漁業補貼第二階段等議題談判上繼續發
揮引領作用，為會議取得成功作出更多貢獻。
　　另外，王文濤又出席世貿組織第十二屆「中國項目」圓桌會高層論壇，指中國將繼續在多邊
貿易體制框架內開展南南合作，進一步做實做好「中國項目」，提升多邊貿易體制的開放性、包
容性、普惠性及平衡性。他又與伊維拉簽署新一期「中國項目」諒解備忘錄。（ｒｙ）

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