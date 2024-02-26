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AH股新聞

26/02/2024 09:16

【大國博弈】美國多部門制裁十餘個中國實體，稱涉俄軍事行動

　　《經濟通通訊社２６日專訊》多家外媒報道指，美國在俄烏戰爭爆發兩周年之際公布單日規
模最大的制裁措施，將５００多名個人和實體加入限制貿易黑名單。
　　美國國務院、商務部及財政部公布的清單中，包括江西連勝科技股份有限公司、廣州歐賽科
技有限公司、深圳市億路發科技有限公司等，它們被認定為向俄羅斯輸送微電子等設備。至於浙
江歐瓏電氣、武漢邁威通信、芯佰微電子（北京）有限公司則被指為俄羅斯軍方採購電子元器件
。而商務部下屬機構加入管制名單的中國實體則有８間，包括添聯企業有限公司、凱利實業有限
公司、希舸電子技術有限公司等。
　
＊華駐美使館：典型經濟脅迫行為＊
　
　　中國駐美國大使館發言人劉鵬宇就此向傳媒表示，這是典型的經濟脅迫行為。
　　劉鵬宇稱，「美國以涉俄為由，對中國企業實施更多單邊制裁。這是典型的經濟脅迫、單邊
主義霸凌行徑」。「美方應立即糾正錯誤做法，停止遏制打壓中國企業。」劉鵬宇還說，中方堅
決反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量打壓中國企業。
　　至於美國總統拜登則指，在俄烏戰爭兩周年前夕宣布制裁措施，是要向俄羅斯表明美國會繼
續支持烏克蘭。（ｒｙ）

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