《經濟通通訊社２６日專訊》據《中國證券報》報道，截至２月２５日，今年已有４０多家

公司ＩＰＯ終止（撤回），遠超去年同期２５家的數量。與此同時，首發募資金額有所下降，發

行節奏明顯放緩。

據悉，證監會正評估總結近年來發行監管工作實踐，更加聚焦嚴把ＩＰＯ准入關，從源頭提

高上市公司質量等，研究完善相關政策機制。



＊監管部門持續加強全鏈條把關＊



多位專家預計，在發行上市監管工作中，監管部門將持續加強全鏈條把關，以上市公司質量

的提升回應投資者關切。「在階段性收緊ＩＰＯ節奏、ＩＰＯ從嚴審查背景下，不少企業被終止

上市審核或主動撤回ＩＰＯ申請，意味著『帶病過會』可能性大大降低，有助於從源頭提高上市

公司質量。」巨豐投資首席投資顧問張翠霞說。

至於「帶病申報」「一查就撤」也正遭受強力阻擊。監管部門對於企業撤材料照查不誤，上

市失敗仍可判為欺詐發行。

證監會強調，堅持「申報即擔責」，對於涉嫌存在重大違法違規行為的，發行人和中介機構

即使撤回發行上市申請，證監會也要一查到底。（ｒｙ）

