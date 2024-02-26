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AH股新聞

26/02/2024 10:39

《中國監管》上市審核從嚴，今年來４０多家公司終止Ａ股ＩＰＯ

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《中國證券報》報道，截至２月２５日，今年已有４０多家
公司ＩＰＯ終止（撤回），遠超去年同期２５家的數量。與此同時，首發募資金額有所下降，發
行節奏明顯放緩。
　　據悉，證監會正評估總結近年來發行監管工作實踐，更加聚焦嚴把ＩＰＯ准入關，從源頭提
高上市公司質量等，研究完善相關政策機制。
　
＊監管部門持續加強全鏈條把關＊
　
　　多位專家預計，在發行上市監管工作中，監管部門將持續加強全鏈條把關，以上市公司質量
的提升回應投資者關切。「在階段性收緊ＩＰＯ節奏、ＩＰＯ從嚴審查背景下，不少企業被終止
上市審核或主動撤回ＩＰＯ申請，意味著『帶病過會』可能性大大降低，有助於從源頭提高上市
公司質量。」巨豐投資首席投資顧問張翠霞說。
　　至於「帶病申報」「一查就撤」也正遭受強力阻擊。監管部門對於企業撤材料照查不誤，上
市失敗仍可判為欺詐發行。
　　證監會強調，堅持「申報即擔責」，對於涉嫌存在重大違法違規行為的，發行人和中介機構
即使撤回發行上市申請，證監會也要一查到底。（ｒｙ）

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