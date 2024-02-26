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AH股新聞

26/02/2024 09:30

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％守三千，習近平促新換舊谷投資消費

　　《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒０９％，報
３００２﹒１２點，守住三千關，深成指高開０﹒０１％，創業板指低開０﹒３１％。
　　中國國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，強調加快產品更新換代是推動高
質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。此外，降低全社會
物流成本是提高經濟運行效率的重要舉措，要調結構、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、
管理成本。受政策刺激影響，汽車、家電、工業機械等板塊顯著造好。
　　國務院總理李強２３日主持召開國務院常務會議，要求鞏固外資在華發展信心，研究更大力
度吸引和利用外資的政策舉措。會議審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見
》，推動解決外籍來華人員支付不便的問題。
　　人民銀行進行３２９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１９２０億元。
　　另外，穆迪於上周五（２３日）突然撤銷對中國四大國有ＡＭＣ公司之一的中國長城的
Ｂａａ３信用評級，與此同時還撤銷了另外１０家中國房企的信用評級。穆迪沒有給出詳細解釋
，僅稱出於自身商業原因。（ｅｙ）
　
　

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