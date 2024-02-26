《經濟通通訊社２６日專訊》經過八連升後，滬綜指終於返回具重大意義的三千點關口，盡

管官方再出口術撐經濟，但外界擔心「國家隊」達成目標鳴金收兵，金融股大幅回吐，外資亦見

流出，守三千點壓力大，滬綜指盤中明確向下，跌０﹒５８％，報２９８７﹒４８點，至於深市

個別走，深成指升０﹒２１％，創業板指跌０﹒１６％。

兩市半日成交５９６１億元（人民幣．下同），較上日（２３日）同時段成交增加５﹒９％

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＊四大行高位齊挫＊



四大行跌幅顯著，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒９％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌２﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒４％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌２﹒２％。

保險股同挫，中國太保（滬：６０１６０１）跌３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌

２﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌

２﹒２％。



＊國家促新換舊，汽車股領漲＊



中國國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，強調加快產品更新換代是推動高

質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。汽車股領漲，北汽

藍谷（滬：６００７３３）漲停，長城汽車（滬：６０１６３３）漲３﹒９％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升２﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升３﹒９％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒４％。比亞迪（深：００２５９４）獲大股東擴大回購規模，股價

升２％。

家電股同升，愛仕達（深：００２４０３）漲停，四川長虹（滬：６００８３９）升

６﹒７％，格力電器（深：０００６５１）升２﹒１％，格力電器（深：０００６５１）升２％

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