《經濟通通訊社２６日專訊》經過八連升後，滬綜指終於返回具重大意義的三千點關口，盡
管官方再出口術撐經濟，但外界擔心「國家隊」達成目標鳴金收兵，金融股大幅回吐，外資亦見
流出，守三千點壓力大，滬綜指盤中明確向下，跌０﹒５８％，報２９８７﹒４８點，至於深市
個別走，深成指升０﹒２１％，創業板指跌０﹒１６％。
兩市半日成交５９６１億元（人民幣．下同），較上日（２３日）同時段成交增加５﹒９％
。
＊四大行高位齊挫＊
四大行跌幅顯著，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒９％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌２﹒６％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒４％，中國銀行
（滬：６０１９８８）跌２﹒２％。
保險股同挫，中國太保（滬：６０１６０１）跌３％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌
２﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌
２﹒２％。
＊國家促新換舊，汽車股領漲＊
中國國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，強調加快產品更新換代是推動高
質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。汽車股領漲，北汽
藍谷（滬：６００７３３）漲停，長城汽車（滬：６０１６３３）漲３﹒９％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）升２﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升３﹒９％，長安汽車
（深：０００６２５）升１﹒４％。比亞迪（深：００２５９４）獲大股東擴大回購規模，股價
升２％。
家電股同升，愛仕達（深：００２４０３）漲停，四川長虹（滬：６００８３９）升
６﹒７％，格力電器（深：０００６５１）升２﹒１％，格力電器（深：０００６５１）升２％
。（ｅｙ）
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