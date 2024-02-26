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AH股新聞

26/02/2024 13:37

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２３％，徘徊三千關口

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指跌０﹒２３％，報２９９８﹒０１
點，滬深３００指數跌０﹒４６％，深成指升０﹒７２％，創業板指升０﹒３２％。上海Ｂ股升
１﹒０１％，深圳Ｂ股升０﹒３３％。（ｅｙ）

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