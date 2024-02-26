《經濟通通訊社２６日報道》經過八連升後，滬綜指終於返回具重大意義的三千點關口，盡

管官方再出口術撐經濟，但外界擔心「國家隊」達成目標鳴金收兵，金融股大幅回吐，外資亦見

流出，守三千點壓力大，滬綜指盤中明確向下，午後跌幅更一度擴大至超過１％，全日收市則跌

０﹒９３％，報２９７７﹒０２點，中斷連續八個交易日上升的反彈行情，至於深市個別走，深

成指軟０﹒０４％，創業板指跌０﹒３７％。

資金反應亦大，在獲利回吐心態催谷下，兩市全日成交達到９８９１億元（人民幣．下同）

，較上日（２３日）成交增加７﹒３％，逼近萬億元關。陸股通淨流出超過１３億元。



＊金融股跌市領軍＊



六大行觸發急跌行情，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌

３﹒２％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌３﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌３％

，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒８％。

保險股同挫，中國人壽（滬：６０１６２８）瀉３﹒６％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌３﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）跌３％，中國人保（滬：６０１３１９）走低

２﹒６％。

券商界遭中證監多番整頓，隨跌市向下，長江證券（深：０００７８３）跌２﹒２％，華鑫

股份（滬：６００６２１）、中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒６％。



＊工廠也要新換舊，機械股集體漲停＊



國家主席習近平主持召開中央財經委員會第四次會議，強調加快產品更新換代是推動高質量

發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。汽車股領漲，北汽藍谷

（滬：６００７３３）漲停，長城汽車（滬：６０１６３３）漲３﹒４％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升１﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒２％。比亞迪

（深：００２５９４）獲大股東擴大回購規模，股價升１﹒８％收市。

會議還研究大規模設備更新，機床、鍋爐等各類生產設備都要以舊換新。工業機械板塊感驚

喜，激發漲停潮。中亞股份（深：３００５１２）、邁赫股份（深：３０１１９９）、蘭劍智能

（滬：６８８５５７）、捷強裝備（深：３００８７５）等集體飆兩成漲停，東方精工

（深：００２６１１）、田中精機（深：３００４６１）、精倫電子（滬：６００３５５）、越

劍智能（滬：６０３０９５）等升１０％漲停。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４５３﹒３６ －１﹒０４

上證綜合指數 ２９７７﹒０２ －０﹒９３ ４２７５﹒６５

上證Ａ股指數 ３１２０﹒７２ －０﹒９３

深證成份指數 ９０６６﹒０９ －０﹒０４ ５６１５﹒３５

深圳創業板指數 １７５１﹒７０ －０﹒３７

上證Ｂ股指數 ２５９﹒２９ ＋０﹒６２ ２﹒４５

深證Ｂ股指數 １０６２﹒７９ ＋０﹒３１ １﹒０８

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