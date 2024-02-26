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AH股新聞

26/02/2024 14:32

《海納智見－荀玉根》談談反彈的持續性

　　《海納智見》市場延續了春節前上漲的勢頭，上證綜指在２月２３日更是實現了八連陽，自
２月５日低點以來最大漲幅達到１４﹒２％。在此背景下有很多投資者較為擔憂本輪行情的持續
性不好。本文將對本輪反彈行情後續走向展開分析。
　
　　本輪行情是市場底部的第一波大反彈。借鑒歷史，歷次全面行情啟動的背景是調整顯著、估
值低、政策或基本面催化。從調整時空看，以滬深３００為例，本輪調整時空已接近歷史均值水
準。從估值看，全部Ａ股ＰＥ、ＰＢ滾動三年分位數均已降至０％附近。在此背景下，近期基本
面和政策面積極因素積累，推動市場迎來底部的第一波反彈。同時，在行情可持續性方面，回顧
歷次反彈行情中指數的上漲時空，可以發現上證綜指最大漲幅均值為２７％、滬深３００為
２９％，萬得全Ａ為３５％，時間持續２至３個月左右。
　
　　而近期反彈行情上漲速度較快，以上證綜指為例，２月５日低點以來指數漲幅速率明顯超過
歷史均值，未來行情節奏或有所放緩。但從行情的時空來看，本輪反彈行情中上證綜指最大漲幅
為１４％、滬深３００為１３％、萬得全Ａ為１７％，行情持續不到一個月，較歷史可比時期仍
有一定差距。此外，本輪行情也契合春季躁動行情規律，歷史上Ａ股春季行情持續時長平均超過
２個月，期間上證綜指及滬深３００的漲幅平均超２０％。
　
　　當前支撐行情的積極因素仍在積累。春節以來國內基本面資料整體向好，疊加近期政策面和
資金面的積極因素仍在不斷積累，目前看市場上漲的核心邏輯未變。
　
　　從基本面看，春節數據亮點頗多，出行和消費數據進一步恢復。以消費為例，春節假期期間
全國服務相關消費日均銷售收入同比增長５２﹒３％，旅遊、住宿、餐飲服務消費快速增長。
　　從政策面看，近期一系列積極政策密集出台。例如，５年期以上貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）下調２５個基點至３﹒９５％；本輪抵押補充貸款（ＰＳＬ）累計淨新增５０００億
元；另外，消費促進政策頻發。臨近重要會議的，積極的穩增長政策還將持續發力。同時，資本
市場改革政策頻出，穩定投資者信心。例如證監會於２月１８日至１９日召開多場系列座談會就
市場熱點問題展開討論。
　　資金面看，近期Ａ股資金面已經出現了積極變化。一方面，以融資交易為代表的活躍資金已
開始逐漸回補，自低點至今（２０２４年２月２１日，下同）已增加１３４億元；另一方面，近
期北向資金已有回流跡象，２月６日以來外資累計淨流入達２５７億元。
　
　　短期來看行業或將普漲，中期重視白馬股。一方面，歷史上市場低點的第一波反彈往往呈現
出各行業普漲的特徵。在該期間，以行業月漲跌幅標準差╱均值絕對值計算的各行業月漲跌幅離
散度均低於２００２年以來均值。另一方面，中期來看尤其需要關注白馬板塊表現。從跌幅和估
值看，白馬板塊前期的估值壓力消化已較充分。從微觀資金面看，受益於海內外積極因素以及自
身較高的安全邊際和盈利能力，白馬板塊有望得到更多增量資金的回補。具體行業上可重視兩方
面，一是以電子為代表的硬科技製造產業，可以聚焦以下三個領域：１）半導體周期回升背景下
的電子；２）或受益於財政發力的數位基建和資料要素；３）政策支持和技術突破下的ＡＩ應用
。二是醫藥產業。
　
　　此外，近期管理層致力於提高上市公司品質，產業併購正在成為上市公司併購重組主流和監
管重點支持方向，未來建議關注上市公司治理改善帶來的投資機會。
　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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