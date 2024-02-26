《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒９３％，報３１２０﹒７２點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５０２﹒８７億元，

用１７﹒１３億元或３％，淨流入８﹒３億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨出約１３億元，屬連續兩個交易日流出。

（ｒｙ）

