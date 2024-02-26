《經濟通通訊社２６日專訊》國際評級公司穆迪去年１２月將中國主權信用評級展望從「穩

定」調整為「負面」，並同一時間調整一大批央企國企的評級展望，令外界驚訝，而在不到三個

月後，穆迪據報於上周五（２３日）突然撤銷對中國四大國有ＡＭＣ公司之一的中國長城的

Ｂａａ３信用評級，與此同時還撤銷了另外１０家中國房企的信用評級。

被撤銷信用評級的房企包括中駿集團（０１９６６）、龍光集團（０３３８０）、建業地產

（００８３２）、融信中國（０３３０１）、正榮地產（０６１５８）、時代中國

（０１２３３）、弘陽地產（０１９９６）、寶龍地產（０１２３８）、旭輝控股

（００８８４）和中南建設（深：０００９６１）。

雖然事出突然，但穆迪撤銷評級的原因亦有跡可循，這些房企都曾經發生債務違約，至今也

沒有就境外債達成重組方案，部分房企甚至有被境外法院頒令清盤的風險，與其讓評級機構唱衰

，倒不如「主動分手」。在事實上，從２０２１年下半年房企爆雷潮開始，多家一線房企已與取

消和標普、惠譽和穆迪三大國際評級機構合作，包括融創中國（０１９１８）、中國恒大

（０３３３３）、佳兆業（０１６３８）、富力地產（０２７７７）等。

至於中國長城的情況也類似，該企業在上月才被穆迪下調評級至「Ｂａａ３」，僅比垃圾級

高一級，而且目前還在負面觀察名單之上。

另外三大ＡＭＣ公司也在上月被穆迪下調了長期發行人評級，其中，中國華融

（０２７９９）的評級由「Ａ３」下調至「Ｂａ１」，進入垃圾級別，而中國信達

（０１３５９）的評級由「Ａ３」下調至「Ｂａａ１」，東方資管由原本的「Ａ３」下降至「

Ｂａａ２」。（ｅｙ）

