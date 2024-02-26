《經濟通通訊社２６日專訊》中國經濟復甦乏力，就業市場低迷，不少大學生和研究生畢業

即失業，勢必對社會造成巨大的壓力。但原來網上竟有一條買賣工作的「灰色產業鏈」，許多年

輕人夢寐以求的入職機會，竟然可以用錢買到。

據《新浪科技》報道，在小紅書等內地社交平台上有大量操縱工作買賣的公司，這些公司包

裝成人力資源公司，實際上將民企甚至國企央企的職位明碼標價，出售給急需一份工作的畢業生

。

報道指，康師傅（００３２２）等大型民企，職位標價在８００元（人民幣．下同）至１萬

元不等；一汽、紅旗等國企，標價在２０萬左右；至於央企的鐵飯碗編制崗位，標價則高達４５

萬以上。報道指，不少年輕人對這種花錢買工作的畸形生態屢見不鮮，甚至有人早日打工賺錢，

爭取儲夠３０萬元，回家鄉買一份穩定的工作。

記者聯絡了其中一家人力資源公司，對方指出，只要支付好「費用」後，不需要參加筆試，

面試時只要基礎條件符合職位要求，就可以保證順利通過。不過報道對這種買賣工作的安全性提

出質疑，因為合同內容顯示，求職者就算交足全款，也不一定會通過目標職位的面試機會，而且

也不保證求職者不會被裁員或者能順利續簽。報道亦引述法律意見指，合同涉及的買賣工作行為

可能觸犯了詐騙罪，不具有法律效力。（ｅｙ）



