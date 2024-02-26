《經濟通通訊社２６日專訊》被稱為「債圈隱形大佬」、曾搭建百億城投理財產品網絡的余

雷，在２０２２年被當局調查，去年１０月案件進入司法程序，兩個月後他獲准取保候審，而據

內媒報道，余雷在本月１６日於上海家中身故，年僅４０歲。報道指他面對司法調查、合夥人捲

款、退贓壓力的三重打擊，患上重度抑鬱症。

余雷表面上是一個典型的８０後財經界人士，畢業於上海財經大學後加入國泰君安期貨，

２０１８年轉到中原期貨任資管部投資經理，但在正職工作的偽裝下，他被指與期貨界人士合作

，串聯多家持牌機構、各類私募機構，為城投公司發行大量資管產品，據報募資額高達３００億

元人民幣，單是２０２２年就協助發行了將近２００個城投結構化產品。報道指，余雷以期貨公

司為通道，一頭對接城投平台、一頭對接資金方，自己則通過諮詢公司收取「返費」，盈利頗豐

。

事件直至２０２２年，湖南湘潭開啟融資化債領域反腐、政府性融資領域非法獲利追繳專項

行動，余雷及相關人員的事跡才被曝光，當時余雷退贓數千萬元人民幣才得以脫身。不過隨著當

局調查逐步深入，余雷因城投發債腐敗，２０２３年４月被河南當地紀檢部門帶走。（ｅｙ）

