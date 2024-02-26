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AH股新聞

26/02/2024 10:33

《中國要聞》中國探月工程夢舟載人飛船、攬月著陸器初樣研製中

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國載人航天工程辦公室日前宣布，經公開徵集評選，中國載
人月球探測任務的新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面著陸器命名為「攬月」；此前新一代載
人運載火箭已被命名為「長征十號」。中國載人月球探測工程登月階段任務已經啟動實施，計劃
先期開展無人登月飛行，並在２０３０年前實現中國人首次登陸月球。
　　中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明表示，我國已於２０２３年底完成了關鍵技術攻關
和方案研製工作」，目前長征十號運載火箭、夢舟載人載人飛船、攬月著陸器和登月服等主要飛
行器全面進入初樣研製階段，初樣產品的研製、生產和地面實驗正在有序展開。
　　根據中國載人航天工程辦公室公布的載人登月初步方案，在未來的載人登月任務當中，將採
用兩枚長征十號運載火箭先後將攬月著陸器、夢舟飛船送至地月轉移軌道。季啟明介紹，夢舟、
攬月兩個飛行器將在環月軌道進行交會對接，航天員進入著陸器後，由著陸器送上月面；航天員
在月面按計劃開展科學考察和樣品採集。完成既定任務後，航天員乘坐著陸器上升到環月軌道，
兩個飛行器再次交會對接，航天員將月球樣品轉移到飛船，飛船由月地轉移軌道返回地球。
（ｓｌ）
　
　

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