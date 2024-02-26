《經濟通通訊社２６日專訊》美國貿易代表辦公室近日發布《２０２３年中國履行加入世貿

組織承諾報告》，就中國履行加入世貿組織有關承諾狀況作出評論。美國貿易代表戴琪表示，中

國仍然是世界貿易體系的最大挑戰，批評中國加入世貿組織２２年，仍採納國家指揮的、非市場

經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。

中國商務部世貿司負責人回應稱，中方注意到這份報告的不實指責，報告否認中國對多邊貿

易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，中方對此堅決反對。

該負責人炮轟，美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義

市場經濟建設和改革開放的顯著成就，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當

貿易措施為「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫勾

」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑。



＊中方斥美方抹黑、甩鍋，籲及時糾正錯誤言行＊



該負責人並指出，近年美方以「美國優先」為出發點，違背世貿組織規則，實施單邊貿易霸

凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員

共同利益。在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，美方不僅拒絕執

行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入「癱瘓」，對多邊貿易體制造成嚴重破壞。美方不

反思糾正自身行為，反而以抹黑、「甩鍋」的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責

任的。

該負責人表示，中方再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，

與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，

切實為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。（ｓｌ）

