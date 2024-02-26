《經濟通通訊社２６日專訊》內地視頻平台嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）進軍支付業務

失利。據內媒報道，兩年多前由Ｂ站營運主體上海寬娛數碼科技有限公司以１﹒１８億元（人民

幣．下同）拿下的浙江甬易電子支付有限公司６５﹒５％的國有股權，已經再次掛牌拍賣。寧波

市公共資源交易電子服務系統上周五（２３日）發布公告，指有關拍賣將在近期舉行。

甬易支付拍賣的６５﹒５％股權，來自浙江余姚市國有控股企業余姚中國塑料城集團有限公

司、余姚中國塑料城物流有限公司，兩者持股比例分別為９％、５６﹒５％。余姚中國塑料城集

團等的文件顯示，人行寧波分行已正式出具《行政許可申請不予受理決定書》，決定不予受理寬

娛數碼成為甬易支付主要出資人和實際控制人的行政許可申請，而這意味Ｂ站收購甬易支付

６５﹒５％股權交易計劃失敗。寬娛數碼此前投得支付牌照股權，被認為是發力金融業務的重要

信號，當時有不少觀點認為，Ｂ站將藉這張支付牌照，在信貸、電商業務方面著重發力。



＊持股國企：非銀支付條例下甬易支付保牌風險巨大＊



余姚中國塑料城集團的相關文件並提到，這次重新以不低於原資產評估價１﹒８億元拍賣甬

易支付６５﹒５％國有股權，是經公司經營班子集體討論，並經塑料城管理中心黨組會議討論通

過，主要是考慮到後續甬易支付生存困境，以及國務院頒布的《非銀行支付機構監督管理條例》

將於２０２４年５月１日起施行，對支付牌照續期條件極為苛刻，使得甬易支付保牌風險巨大，

同時也為了解決國有資產保值增值等問題，故重新引入符合人行備案要求的戰略合作夥伴。

據文件顯示，２０２３年甬易支付營收為５９１﹒６３萬元，同年淨虧損３７３﹒５８萬元

，較２０２２年的淨利潤３５﹒０１萬元大幅下滑，整體經營處於虧損狀態。截至２０２３年末

，甬易電子支付資產總計１﹒５６億元。（ｓｌ）

