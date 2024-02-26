《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《碳排放權交易管理

暫行條例》，自２０２４年５月１日起施行。國務院新聞辦公室今日就《條例》有關情況舉行吹

風會。生態環境部副部長趙英民介紹，正在建設全國統一的碳市場，實行統一的行業核算標準、

監管規則、交易結算和配額分配方案，不再新建地方碳市場。《條例》還明確，納入全國碳排放

權交易市場的行業和企業不再參加地方的試點碳市場，即不重複管控。

趙英民表示，地方試點碳市場應當參照這次發布的《條例》，健全完善相關的管理制度，加

強監督管理。總的來說，在全國碳排放權交易市場運行的同時，地方試點碳市場還將存在一段時

間，生態環境部將指導地方試點碳市場在擴大行業覆蓋範圍、實行總量控制、有償分配、市場穩

定機制等方面先行先試，繼續發揮好地方碳市場試點作用，為全國碳市場建設運行提供實踐經驗

。



＊市場覆蓋年二氧化碳排放量約５１億噸＊



內地於２０１１年明確在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳開展碳排放權交易試

點，並先後啟動交易，覆蓋電力、鋼鐵、水泥等２０多個行業近３０００家企業。全國碳排放權

交易市場２０２１年７月正式開市，目前已順利完成兩個履約周期。截至去年底，全國碳排放權

交易市場累計成交量達到４﹒４億噸，成交額約２４９億元人民幣。目前，全國碳排放權交易市

場覆蓋年二氧化碳排放量約５１億噸，納入重點排放單位２２５７家，成為全球覆蓋溫室氣體排

放量最大的碳市場。（ｓｌ）

