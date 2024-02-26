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AH股新聞

26/02/2024 14:29

《中國要聞》生態環境部：正建設全國統一碳市場，不新建地方試點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《碳排放權交易管理
暫行條例》，自２０２４年５月１日起施行。國務院新聞辦公室今日就《條例》有關情況舉行吹
風會。生態環境部副部長趙英民介紹，正在建設全國統一的碳市場，實行統一的行業核算標準、
監管規則、交易結算和配額分配方案，不再新建地方碳市場。《條例》還明確，納入全國碳排放
權交易市場的行業和企業不再參加地方的試點碳市場，即不重複管控。
　　趙英民表示，地方試點碳市場應當參照這次發布的《條例》，健全完善相關的管理制度，加
強監督管理。總的來說，在全國碳排放權交易市場運行的同時，地方試點碳市場還將存在一段時
間，生態環境部將指導地方試點碳市場在擴大行業覆蓋範圍、實行總量控制、有償分配、市場穩
定機制等方面先行先試，繼續發揮好地方碳市場試點作用，為全國碳市場建設運行提供實踐經驗

　
＊市場覆蓋年二氧化碳排放量約５１億噸＊
　
　　內地於２０１１年明確在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳開展碳排放權交易試
點，並先後啟動交易，覆蓋電力、鋼鐵、水泥等２０多個行業近３０００家企業。全國碳排放權
交易市場２０２１年７月正式開市，目前已順利完成兩個履約周期。截至去年底，全國碳排放權
交易市場累計成交量達到４﹒４億噸，成交額約２４９億元人民幣。目前，全國碳排放權交易市
場覆蓋年二氧化碳排放量約５１億噸，納入重點排放單位２２５７家，成為全球覆蓋溫室氣體排
放量最大的碳市場。（ｓｌ）

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