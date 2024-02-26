《經濟通通訊社２６日專訊》河北省人大常委會原副主任宋太平受賄一案，今日在山西省運

城市中級人民法院公開宣判。法院對宋太平以受賄罪判處有期徒刑１４年，並處罰金人民幣

５００萬元；對查扣在案的宋太平受賄所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，２００５年至２０１７年間，宋太平利用擔任河北省人事廳廳長、河北省保定

市委書記、河北省人大常委會副主任等職務上的便利，為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用、

職工錄用等方面提供幫助。２００３年３月至２０２１年３月，宋太平先後多次非法收受財物共

計折合人民幣６９４９萬餘元。

運城市中級人民法院認為，宋太平的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，但鑑於其到案後

如實供述犯罪事實，主動交代了辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，檢舉他人違法犯罪，

具有重大立功表現，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，依法對其從輕處罰。



＊傳被前同僚檢舉，退休３年後受查＊



６８歲的宋太平長期在河北任職，曾主政兩市任張家口市和保定市市委書記，２０１８年從

河北省人大常委會副主任任上退休，２０２１年７月２５日受查。此前有內媒引述消息人士指，

宋太平落馬或是遭到其任職保定期間與其不和的市長李謙檢舉。李謙於２０１９年８月被查，及

後有「重大立功表現」。

２０２２年１月１０日，中紀委國家監委通報，開除宋太平黨籍，並將其移送檢察機關審查

起訴。該份通報指出，宋太平賣官鬻爵；收受名貴字畫等財物，違規從事營利活動；以權謀私，

利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受巨額財物等

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