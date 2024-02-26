《經濟通通訊社２６日專訊》俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Ａｎｔｏｎ

Ｓｉｌｕａｎｏｖ）接受俄羅斯媒體採訪時表示，俄羅斯財政部正在與中國同行商討人民幣借款

的可行性，而在去年底兩國財政部對話期間也涉及到這一話題，但尚未作出決定。

西盧安諾夫指出，現行預算法規定，在俄羅斯國內市場借款，有權引入人民幣借款，俄方與

中國夥伴的談判已經進行了很長時間，惟仍未有決定。

他補充，俄羅斯將在擔任金磚國家主席國之年，提出完善金磚國家結算支付系統、不依賴西

方基礎設施的倡議，這可能是數字貨幣支付；俄羅斯已準備好與中國、歐亞經濟聯盟（ＥＥＵ）

和波斯灣國家進行測試的準備。



＊俄財長：任何涉俄海外資產行動都將遭到對等回應＊



２０２２年俄烏衝突爆發後，歐盟和七國集團（Ｇ７）凍結俄羅斯央行約３０００億歐元的

資產。歐盟和七國集團一年多來一直討論是否以及如何使用這些資金。西盧阿諾夫重申俄羅斯的

立場，即針對俄羅斯海外資產的任何行動都將得到莫斯科的對等回應。他表示，「我們在效仿西

方國家的決定：我們凍結的（西方）資金不（比他們）少」。

西盧阿諾夫並指出，俄羅斯的預算「在控制之中」，今年的收入略高於預期；由於對預付款

和支出理由的控制更加嚴格，支出速度比去年有所放緩。（ｓｌ）

