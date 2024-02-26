  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/02/2024 17:36

【聚焦人幣】俄財長：正與中國討論人民幣貸款可行性

　　《經濟通通訊社２６日專訊》俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Ａｎｔｏｎ　
Ｓｉｌｕａｎｏｖ）接受俄羅斯媒體採訪時表示，俄羅斯財政部正在與中國同行商討人民幣借款
的可行性，而在去年底兩國財政部對話期間也涉及到這一話題，但尚未作出決定。
　　西盧安諾夫指出，現行預算法規定，在俄羅斯國內市場借款，有權引入人民幣借款，俄方與
中國夥伴的談判已經進行了很長時間，惟仍未有決定。
　　他補充，俄羅斯將在擔任金磚國家主席國之年，提出完善金磚國家結算支付系統、不依賴西
方基礎設施的倡議，這可能是數字貨幣支付；俄羅斯已準備好與中國、歐亞經濟聯盟（ＥＥＵ）
和波斯灣國家進行測試的準備。
　
＊俄財長：任何涉俄海外資產行動都將遭到對等回應＊
　
　　２０２２年俄烏衝突爆發後，歐盟和七國集團（Ｇ７）凍結俄羅斯央行約３０００億歐元的
資產。歐盟和七國集團一年多來一直討論是否以及如何使用這些資金。西盧阿諾夫重申俄羅斯的
立場，即針對俄羅斯海外資產的任何行動都將得到莫斯科的對等回應。他表示，「我們在效仿西
方國家的決定：我們凍結的（西方）資金不（比他們）少」。
　　西盧阿諾夫並指出，俄羅斯的預算「在控制之中」，今年的收入略高於預期；由於對預付款
和支出理由的控制更加嚴格，支出速度比去年有所放緩。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/02/2024 17:43  《外資精點》美銀維持國泰買入評級，國航潛在增持突顯國泰價值

其他AH股新聞
More

26/02/2024 18:08  【聚焦人幣】外匯局：１月銀行對客近端換出外匯首破５００億美元

26/02/2024 17:57  《打擊貪腐》河北人大前副主任宋太平賣官鬻爵受賄七千萬囚１４年

26/02/2024 17:43  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金