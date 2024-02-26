《經濟通通訊社２６日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２４年１月，中國外匯市
場總計成交２４﹒６７萬億元人民幣（等值３﹒４７萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交
３﹒７６萬億元人民幣（等值０﹒５３萬億美元），銀行間市場成交２０﹒９１萬億元人民幣（
等值２﹒９４萬億美元）；即期市場累計成交８﹒３３萬億元人民幣（等值１﹒１７萬億美元）
，衍生品市場累計成交１６﹒３４萬億元人民幣（等值２﹒３０萬億美元）。（ｓｌ）
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
26/02/2024 16:53
【聚焦人幣】外匯局：１月外匯市場總成交３﹒４７萬億美元
《經濟通通訊社２６日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２４年１月，中國外匯市
場總計成交２４﹒６７萬億元人民幣（等值３﹒４７萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交
３﹒７６萬億元人民幣（等值０﹒５３萬億美元），銀行間市場成交２０﹒９１萬億元人民幣（
等值２﹒９４萬億美元）；即期市場累計成交８﹒３３萬億元人民幣（等值１﹒１７萬億美元）
，衍生品市場累計成交１６﹒３４萬億元人民幣（等值２﹒３０萬億美元）。（ｓｌ）
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
上一篇新聞︰26/02/2024 16:58 《行業數據》１月中國遊戲市場收入按年增１﹒２％，按月跌２％
下一篇新聞︰26/02/2024 16:39 《中國要聞》中國航天今年擬進行約１００次發射任務，或刷新紀錄
26/02/2024 17:05 《神州經脈》中央促舊換新，滬指止八連升，７萬人參與跨境理財通
26/02/2024 17:00 《鍾之日記》三千點到站，Ａ股要停車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰