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AH股新聞

26/02/2024 16:53

【聚焦人幣】外匯局：１月外匯市場總成交３﹒４７萬億美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２４年１月，中國外匯市
場總計成交２４﹒６７萬億元人民幣（等值３﹒４７萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交
３﹒７６萬億元人民幣（等值０﹒５３萬億美元），銀行間市場成交２０﹒９１萬億元人民幣（
等值２﹒９４萬億美元）；即期市場累計成交８﹒３３萬億元人民幣（等值１﹒１７萬億美元）
，衍生品市場累計成交１６﹒３４萬億元人民幣（等值２﹒３０萬億美元）。（ｓｌ）

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